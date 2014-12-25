РНБО стане військово-політичним центром у державі - експерт

Експерт пояснив, що причиною провалу цього документу на попередньому засідання Верховної Ради могла полягати в тому, що депутатам свого часу ніхто не пояснив, що РНБО стає військово-політичним центром держави. «У нас іде війна, ми не можемо оголосити війну Росії, через що немає ставки Верховного головнокомандувача. І цю функцію виконуватиме РНБО, секретарем якої є Олександр Турчинов», - пояснив Віктор Небоженко.

«Дійсно, в законі про РНБО з’явились положення, яких там раніше не було, але ж і війни раніше теж не було», - зазначив директор соціологічної служби «Український барометр».

Читайте такожВ РНБО мають намір скоротити кількість пунктів пропуску в зоні АТОЗа його словами, добре, що дане рішення «було ухвалене до Нового Року й до того, як депутати приступили до такого «кровожерного» та конфліктного питання, як Державний бюджет».

«Це буде особиста політична відповідальність секретаря РНБО Турчинова. Тепер РНБО буде своєрідним майданчиком для взаємодії всіх трьох гілок влади. Саме на засіданнях РНБО представники Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації Президента мають знаходити консенсус, виходячи з дуже чіткого критерію – національної безпеки України та укріплення обороноздатності країни», - наголосив Віктор Небоженко.