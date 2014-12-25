Сили АТО відведуть важке озброєння після реалізації першого пункту мінських угод - Генштаб
18:30, 25 грудня 2014Політика
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Відведення важкого озброєння силами АТО буде здійснено лише після того, як буде повне припинення вогню з боку бойовиків.
Артилерію відведуть після припинення вогню / Міністерство оборони України
Про це Українській правді повідомив речник Генштабу Владислав Селезньов.
"Як тільки буде реалізовано пункт перший мінських угод, буде припинено обстріл наших позицій протягом доби, ми будемо готові відвести артилерію", - сказав він.
Читайте такожВ РНБО сподіваються, що згодом бойовики припинять обстріли "Тобто щонайменше протягом доби не мають обстрілювати наші позиції та населені пункти. Конкретної дати не називали", - повідомив він.
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