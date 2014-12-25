Сили АТО відведуть важке озброєння після реалізації першого пункту мінських угод - Генштаб

Про це Українській правді повідомив речник Генштабу Владислав Селезньов.

"Як тільки буде реалізовано пункт перший мінських угод, буде припинено обстріл наших позицій протягом доби, ми будемо готові відвести артилерію", - сказав він.

Читайте такожВ РНБО сподіваються, що згодом бойовики припинять обстріли "Тобто щонайменше протягом доби не мають обстрілювати наші позиції та населені пункти. Конкретної дати не називали", - повідомив він.