Береза більше не представляє "Правий сектор" у Раді
19:16, 25 грудня 2014Політика
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Борислав Береза більше не є спікером руху «Правий сектор».
Береза є безпартійним депутатом / УНІАН
Про це йдеться у офіційному повідомленні інформаційного відділу «Правого сектора».
"На нинішній момент пан Борислав не представляє «Правий сектор» у Верховній Раді і є безпартійним депутатом-мажоритарником, що пройшов до парламенту як самовисуванець", - зазначено в заяві.
Читайте такожБереза: Для "Дніпра-1" та "Донбасу" Іловайськ мав стати братською могилоюЯк повідомляв УНІАН, раніше Береза став учасником міжфракційної парламентської групи "Укроп".
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