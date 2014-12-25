Береза більше не представляє "Правий сектор" у Раді

Про це йдеться у офіційному повідомленні інформаційного відділу «Правого сектора».

"На нинішній момент пан Борислав не представляє «Правий сектор» у Верховній Раді і є безпартійним депутатом-мажоритарником, що пройшов до парламенту як самовисуванець", - зазначено в заяві.

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