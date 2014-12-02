Ярош і Береза створили в Раді міжфракційну групу «Укроп»

Про це повідомив в своєму Twitter народний депутат Борислав Береза.

Создали оппозиционную межфракционную группу "Укроп"-Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают. — Borislav Bereza (@UkrBereza) December 2, 2014

За його словами «Укроп» - це абревіатура, яка розшифровується як «Українська опозиція».

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"Створили опозиційну міжфракційну групу "Укроп" - Українська опозиція. Окрім мене ще Ярош, Філатов, Белецький, Парасюк. Люди прибувають", - написав він.

Раніше командир батальйону "Донбас" та нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив про те, що у Верховній Раді планують створити міжфракційну групу "Укроп".