Ярош і Береза створили в Раді міжфракційну групу «Укроп»

18:51, 02 грудня 2014
Політика
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Позафракційні народні депутати створили у Верховній Раді міжфракційну групу "Укроп".

/ АПУ

Про це повідомив в своєму Twitter народний депутат Борислав Береза.

За його словами «Укроп» - це абревіатура, яка розшифровується як «Українська опозиція».

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"Створили опозиційну міжфракційну групу "Укроп" - Українська опозиція. Окрім мене ще Ярош, Філатов, Белецький, Парасюк. Люди прибувають", - написав він.

Раніше командир батальйону "Донбас" та нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив про те, що у Верховній Раді планують створити міжфракційну групу "Укроп".

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