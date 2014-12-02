Ярош і Береза створили в Раді міжфракційну групу «Укроп»
18:51, 02 грудня 2014Політика
1 0
Позафракційні народні депутати створили у Верховній Раді міжфракційну групу "Укроп".
У Раді створили «Українську опозицію» / АПУ
Про це повідомив в своєму Twitter народний депутат Борислав Береза.
Создали оппозиционную межфракционную группу "Укроп"-Украинская оппозиция. Кроме меня еще Ярош, Филатов, Белецкий, Парасюк. Люди прибывают.
— Borislav Bereza (@UkrBereza) December 2, 2014
За його словами «Укроп» - це абревіатура, яка розшифровується як «Українська опозиція».
Читайте такожСеменченко: Полторак повинен пояснити в Раді стратегічне значення аеропорту Донецька
"Створили опозиційну міжфракційну групу "Укроп" - Українська опозиція. Окрім мене ще Ярош, Філатов, Белецький, Парасюк. Люди прибувають", - написав він.
Раніше командир батальйону "Донбас" та нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив про те, що у Верховній Раді планують створити міжфракційну групу "Укроп".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter