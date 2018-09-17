У «Відродженні» пропонують провести референдум про вступ України в НАТО та ЄС

Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує винести на всеукраїнський референдум питання щодо членства України в НАТО та ЄС.

Референдум може бути проведений 31 березня 2019 року – одночасно з виборами президента України. Для законності проведення плебісциту йому мусить передувати ухвалення відповідного закону.

Таку пропозицію під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР 17 вересня озвучив співголова депутатської групи «Партія «Відродження», народний депутат Віктор Бондар.

Він наголосив, що, на думку нардепів групи «Партія «Відродження», доленосні для країни рішення повинні ухвалюватися на всеукраїнському референдумі.

«Саме воля українського народу може стати запобіжником розвороту України від курсу на ЄС та НАТО, а не формальні зміни до Конституції, ініційовані нинішньою владою фактично заради піару на старті президентської кампанії! Владою, яка, до всього, має мінімальну підтримку серед людей», – наголосив політик.

Він додав, що депутатська група «Партія «Відродження» неодноразово своїми діями та голосуваннями в парламенті доводила неухильну підтримку європейського шляху розвитку України.

«Ми завжди виступали за подальшу інтеграцію нашої держави в ЄС. І послідовно доводили цю позицію своїми діями! Ми голосували за законопроекти, необхідні для роботи в рамках Угоди про асоціацію з Європейським союзом, законопроекти щодо створення Антикорупційного суду та антикорупційних держструктур», – наголосив Віктор Бондар.

І додав: усі розвинені демократичні країни стратегічні для держави рішення все ж таки ухвалюють на загальнонаціональному референдумі.

«І саме громадяни цих країн визначають, долучатися до якогось військового блоку чи ні, бути членом Євросоюзу чи ні. Так було під час референдуму щодо вступу до ЄС Хорватії у 2012 році. Чи, наприклад, референдуму про необхідність членства у НАТО в Грузії 2008 року, коли 77% громадян висловили підтримку. Отже, пропонуємо і в Україні провести всенародне волевиявлення на тему вступу в НАТО та ЄС. Причому провести його одночасно з виборами Президента України 31 березня 2019 року», – запропонував співголова депутатської групи «Партія «Відродження».