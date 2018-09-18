Суд видав дозвіл на затримання майора Мельниченка і арешт його майна (відео)

Мельниченко фігурує у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства.

Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури України арештував нерухомість і банківські рахунки екс-майора Управління державної охорони (УДО) Миколи Мельниченка.

Читайте такожМельниченко заявив про наявність серйозного компромату на Порошенка

Також суд дав дозвіл на його затримання, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на матеріали суду.

Мельниченко фігурує у провадженні № 42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, справу відкрили 19 серпня 2015 року.

Встановлено, що Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу УДО, з лютого до вересня 2000 року, будучи відповідальним за проведення оперативно-технічних оглядів в особливо-режимному приміщенні – службовому кабінеті президента, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між тодішнім президентом Леонідом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави.

У 2002-2004 роках він передав їх представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, як на території США так і на території України.

У вересні 2006 року і січні 2013 року Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 року житловий будинок та дві земельні ділянки.

Один свідок підтвердив отримання Мельниченком зі США близько $2 млн. Вказані кошти майор начебто зберігав у сейфі власного офісу на вулиці Ірининській у Києві.