Суддю КС Шишкіна звільнили достроково через визнання записів Мельниченка допустимим доказом - журналіст

Про це написав у Facebook журналіст Олексій Подольський, який є одним із фігурантів записаних розмов.

"Суть цього документа, який оформлений як офіційне тлумачення судді Конституційного Суду України, полягає в наступному: Рішення Конституційного суду про збір доказів за допомогою технічних засобів (аудіо , відеофіксація і т. д.), стосується виключно тих посадових осіб, які уповноважені на оперативну діяльність. Тільки їм ЗАБОРОНЕНО цим рішенням здійснювати такий збір без відповідної санкції. Тільки зібрана НИМИ інформація у разі відсутності законних санкцій не може бути доказом у суді. Це рішення абсолютно не поширюється на громадян, журналістів, політиків", - написав Подольський.

На думку журналіста, зібрана останніми інформація про злочини передусім владних осіб повинна "беззаперечно" застосовуватися як доказ.

Читайте такожПодольський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і суд"Зокрема, записи Мельниченка, який не мав повноважень на оперативну діяльність і здійснював їх як громадянин, повинні бути беззастережно визнані доказом", - написав Подольський, додавши, що після "експертиз, які підтвердили їх (записів - ред.) абсолютну вірогідність", колишнього президента України Леоніда Кучму слід визнати "замовником вбивства журналіста і цілого ланцюга насильницьких політичних злочинів".

Нагадаємо, указ про звільнення судді КС Віктора Шишкіна був опублікований вчора, 22 липня. Сам Шишкін в коментарі газеті День заявив, що указ неконституційний, тому що термін його повноважень закінчується лише 4 серпня.

Шишкін відомий тим, що в 2010 році висловив окрему думку щодо рішення КСУ про відновлення Конституції України 1996 року, яке розширило повноваження Віктора Януковича.