Зідан розповість про інцидент з Матерацці

Увечері 12 липня капітан збірної Франції Зінедін ЗІДАН виступить у прямому ефірі французького телеканалу Canal+, де має намір розповісти про те, які слова йому сказав захисник італійської збірної Марко МАТЕРАЦЦІ у інциденті під час фіналу ЧС між збірними Франції та Італії.

Цей випадок, коли З.ЗІДАН у відповідь на слова МАТЕРАЦЦІ вдарив французького гравця головою і був видалений з поля, продовжує залишатися у центрі уваги мас-медіа.

Як пишуть російські ЗМІ, грубі слова МАТЕРАЦЦІ можуть дорого обійтися Італії, аж до позбавлення її чемпіонського титулу, але Міжнародна федерація футболу не має доказів вини італійського захисника.

З.ЗІДАН вперше після Чемпіонату світу з футболу виступить в прямому телеефірі. Про його виступ повідомляється в комюніке, розповсюдженому телеканалом, тема виступу офіційно не оголошена.

Окрім того, популярний британський спортивний канал Sky Sports випустив хіт-парад найбільш грубих фолів М.МАТЕРАЦЦІ. Після фіналу чемпіонату світу, виграного італійцями в збірної Франції в серії пенальті, він став одним з найвідоміших футболістів планети, пише сайт “Кореспондент”, причин для цього достатньо - спочатку М.МАТЕРАЦЦІ зрівняв рахунок фінального матчу, а потім спровокував З.ЗІДАНА.

Добірка англійського телеканалу складається з п’яти моментів кар’єри М.МАТЕРАЦЦІ з 1998 року по нинішній час (останні п’ять років він грає за "Інтер", а до цього довгий час виступав за "Перуджу"). Серед них: підкат італійського захисника проти гравця "Кальярі" Антоніо ЛАНДЖЕЛЛИ, удар шипами в м’яз нападаючого "Порту" Бенні МАККАРТІ, два удари проти українця, на той час форварда «Мілану», Андрія ШЕВЧЕНКА, удар проти Джанлуїджі ЛЕНТІНІ.

Як відомо, скандал за участю М.МАТЕРАЦЦІ і З.ЗІДАНА стався на 109 хвилині фінального матчу ЧС-2006. Фахівці з читання по губах стверджують, що М.МАТЕРАЦЦІ обізвав капітана французької збірної "сином повії-терористки" і додав: "Провалюй". Інші стверджують, що М.МАТЕРАЦЦІ двічі назвав сестру З.ЗІДАНА повією. Італієць спростовує це, але визнає, що нагрубіянив французу: він ненадовго схопив З.ЗІДАНА за футболку, після чого француз поблажливо подивився на нього і сказав, що віддасть М.МАТЕРАЦЦІ футболку після матчу, якщо той захоче. "На це я нагрубіянив йому, це правда", - сказав італієць.

Якщо буде доведено, що він образив З.ЗІДАНА, то йому і його команді загрожують серйозні наслідки, пише Der Spiegel.

У березні ц.р. ФІФА встановила нові штрафи за расизм. Дисциплінарний кодекс ФІФА передбачає жорсткі штрафи за поведінку гравців, офіційних осіб футбольних союзів, клубів і навіть глядачів, в якому вбачатиметься дискримінація за расовою ознакою, аж до дискваліфікації команди. Зокрема, йдеться про принизливі, дискримінуючі і образливі вислови про расу, колір шкіри, мову, релігію або походження.

Якщо ФІФА знайде незаперечні докази вини М.МАТЕРАЦЦІ і розглядатиме сказане ним на полі відповідно до Дисциплінарного кодексу, італійська збірна може бути позбавлена титулу чемпіона ЧС-2006, стверджують ЗМІ. Поки ФІФА поки не висуває звинувачень проти М.МАТЕРАЦЦІ. "У нас поки немає доказів. Спочатку ми повинні з`ясувати обставини справи. Все інше – це чутки і домисли", – заявив прес-секретар ФІФА Андреас ХЕРРЕР в інтерв`ю Spiegel. А поки існують тільки докази вини З.ЗІДАНА. "Проти нього буде розпочато дисциплінарне провадження", – додав А.ХЕРРЕР.