Ситник не з’явився на засідання антикорупційного комітету ВР

Директор НАБУ надіслав листа, в якому пояснив неявку необхідністю перебувати на робочому місці для виконання невідкладних заходів.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не з’явився на засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, де планувалось обговорити звіт про діяльність НАБУ протягом перших 6 місяців поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови комітету Юрій Савчук зачитав листа від Ситника, у якому той повідомляє про неможливість прибуття на засідання.

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«У зв’язку з необхідністю перебувати на роботі, на робочому місці для виконання невідкладних заходів повідомляю про неможливість прибути на засідання», - процитував депутат директора НАБУ.

Серед запрошених на засідання, зокрема, народні депутати, представники громадських антикорупційних організацій та три аудитора НАБУ призначені парламентом, Кабміном та президентом.