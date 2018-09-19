Україна відреагує на видачу угорських паспортів на Закарпатті - Клімкін (відео)

Глава МЗС заявив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів громадян України в Закарпатській області.

Про це глава МЗС заявив у відеозверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Насправді, це відео з видачею угорських паспортів в угорському консульстві, ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджували наших угорських колег, але це вже доказ. На цей доказ мовчати не можна, потрібно зреагувати. Як ми зреагуємо, я розумію. Цей консул поїде кудись до Будапешта, до іншого угорського міста, але він насправді там "гвинтик" у всій цій дипломатичній конструкції", - наголосив Клімкін.

При цьому він заявив, що "дуже щиро хоче допомогти українським громадянам угорського походження".

"Для нас є тільки дві опції. Одна опція - це справжня співпраця, а інша опція - це дорога в нікуди. Я знаю, що ми маємо робити. Вибір за нашими угорськими колегами, але одне ми будемо проводити дуже послідовно - там буде більше України, щороку більше України саме там, і ми цього обов'язково досягнемо", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому нібито українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.