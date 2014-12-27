Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" можуть закрити через малий бюджет

Коштів, передбачених у проекті бюджету на роботу експедиції, може не вистачити навіть на те, щоб забрати з крайнього півдня полярників, які там провели полярну зимівлю, передає "ВВС Україна".

Зокрема, через брак коштів Національний антарктичний центр України (НАНЦ) не має можливості зафрахтувати судно льодового класу для того, щоб забрати учасників 19-ї антарктичної експедиції й доправити туди нову зміну з запасами. Харчів та дизпалива для опалення на "Академіку Вернадському" залишилося до березня. Друга зимівля поспіль без поповнення запасів неможлива.

Для здійснення "антарктичної ротації" й продовження роботи станції у бюджеті на наступний рік необхідно передбачити понад 40 млн. грн. В опублікованому проекті держбюджету на "Академіка Вернадського" поки передбачені лише 32,6 млн грн.

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Станцію заснувала британська експедиція у 1930-х роках на острові Галіндез біля берегів Антарктичного півострову. Пізніше її назвали "Фарадей".

У 1996 року Британія передала її Україні, і станцію перейменували на "Академік Вернадський". Тоді послом в Лондоні був академік-біолог Сергій Комісаренко, який як вчений доклав всіх зусиль, щоб Україна отримала власну антарктичну базу.