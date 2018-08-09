"Це зараз вкрай терміново": ОБСЄ закликала Росію звільнити Сенцова через стан його здоров’я

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ занепокоєний погіршенням стану здоров'я незаконно засудженого українського режисера.

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір знову звертається до влади Російської Федерації із закликом звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який з 14 травня голодує.

Про це він повідомив у Twitter.

"Дуже стривожений погіршенням стану здоров'я кримського письменника і кінорежисера Олега Сенцова, який голодує з протестом у російській в'язниці. Я повторюю мій заклик звільнити його. Це зараз вкрай терміново", - наголосив Дезір.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що отримали лист матері Сенцова з проханням щодо помилування

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова просить керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.