Росія проведе військові навчання в окупованому Криму

У навчаннях в цілому буде задіяно понад 50 літаків і близько 10 кораблів.

Росія проведе тижневі військові навчання в окупованому нею Криму.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Російської ФедераціЇ.

Зазначається, що за наказом командувача військ Південного військового округу (ПВО) генерал-полковника Олександра Дворнікова в з'єднаннях і військових частинах 4-ї армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони (ВПС і ППО) ПВО в рамках проведення спільних навчань оголошено навчальну тривогу. Особовий склад частин, в яких проводиться перевірка, "виконав заходи приведення у вищі ступені бойової готовності і приступив до виконання навчально-бойових завдань за призначенням".

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"На першому етапі авіаційні ескадрильї оперативно-тактичної авіації з Ростовської області здійснять переліт на військові аеродроми Криму, де протягом тижня проведуть спільні льотні тактичні навчання авіаційного з'єднання і дивізії протиповітряної оборони 4 армії ВПС і ППО. В єдиному задумі тактичних розіграшів навчально-бойові завдання відпрацюють кораблі Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії зазначили, що ескадрильї винищувачів Су-30 і бомбардувальників Су-34 знищать умовні цілі, виконавши ракетні пуски і бомбометання в районі полігонів Опук і Чауда.

"Льотчики мають влучити в щити-мішені, встановлені в морі і реальні крилаті ракети берегових ракетних комплексів Чорноморського флоту. Крім того, льотний склад авіаційного з'єднання ПВО в рамках навчання відпрацює складний елемент дозаправки в повітрі і проведе повітряний бій з авіаційним угрупованням умовного противника чисельністю до 30 літаків", - розповіли в міністерстві про навчання.

Згідно з інформацією, в спільному навчанні візьмуть участь понад 1 тис. військовослужбовців з'єднання і буде задіяно більш як 50 літаків дальньої, оперативно-тактичної, штурмової авіації, в тому числі, літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, стратегічний багаторежимний надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту -22М3, а також близько 10 кораблів Чорноморського флоту.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.