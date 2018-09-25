У Києві обікрали Горбатюка, поки він грав у футбол

Він не пов'язує крадіжку зі своєю професійною діяльністю.

У столичному парку відпочинку «Муромець» невідомий обікрав начальника слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка та двох його колег.

Про це Горбатюк повідомив у коментарі УНІАН.

За його словами, інцидент стався вчора, 24 вересня, під час його відпочинку у спортивному комплексі, який розташований на території парку «Муромець». «З колегами грали (у футбол - УНІАН). Відповідно, речі залишили в роздягальні. Поки грали, чолов'яга один зайшов і вкрав», - сказав Горбатюк. Він уточнив, що у нього вкрали гроші, у його колег - гроші, телефони та документи.

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Горбатюк зазначив, що не пов'язує крадіжку зі своєю професійною діяльністю. Він повідомив, що відповідну заяву про крадіжку написав у поліцію. «Там є відеокамери. Вирахували, хто. Єдине, що треба встановити цю людину і затримати», - сказав Горбатюк.

«Дивився (на запис відеокамери - УНІАН). Там - невідома особа. Були ще випадки раніше, і теж подібна особа. Тобто це вже не перший випадок. Швидше всього, він там вже вдруге чи втретє це зробив, саме спеціалізуючись на таких (ситуаціях - УНІАН), коли ввечері люди грають у футбол чи в будь-які інші ігри. Він одягнутий в спортивному, він робить вигляд, що він з однією чи іншою командою», - додав він.

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