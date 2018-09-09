У Києві злодії-альпіністи обікрали квартиру заступника міністра економіки - ЗМІ

При нальоті на квартиру першого заступника міністра злодії проявили винахідливість - вони не стали ламати дорогі замки, а пробралися з фасаду через вікно балкону, яке розбили.

У Києві злодії-альпіністи пограбували квартиру заступника міністра економіки Максима Нефьодова на вулиці Шовковичній, поки член уряду запалював у відпустці на фестивалі Burning man в Неваді (США).

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела у МВС. Чиновник був відсутній цілих два тижні. Ймовірно, злодії діяли за наводкою і знали, що господар повернеться не скоро. Крадіжку виявив сам Нефьодов після повернення з США в Київ і сам же заявив в поліцію. При нальоті на квартиру першого заступника міністра злодії проявили винахідливість - вони не стали ламати дорогі замки, а пробралися з фасаду через вікно балкону, яке розбили.

Читайте такожСкандальний російський співак "під мухою" заснувши на вуличній лавці - його обікрали на тисячі доларів

Таким же шляхом і покинули квартиру. Поки точно невідомо, на яку суму заподіяні збитки, пропало все цінне, що було в квартирі - годинник, золото, гроші і техніка.

За фактом квартирної крадіжки порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 КК України.

Враховуючи ранг потерпілого, поліція опитує всіх сусідів, щоб знайти зачіпки. Зараз в обкраденій квартирі зі слів мешканців "міністерського будинку" працює слідчо-оперативна група. Всі сили поліції кинуті на розкриття цього злочину.

Раніше в Києві на Печерську обчистили сейф у квартирі "Міс Україна-95" Влади Литовченко.