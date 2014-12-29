Кравчук: Нам потрібно визначитися - у нас АТО чи військовий стан

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в понеділок.

“Нам потрібно визначитися — Україні, які наші сьогодні офіційні відносини з Росією: ми в АТО, чи ми в стані воєнному”, - сказав Кравчук.

Він зазначив, що спілкується з багатьма людьми із заходу, які кажуть, що Україні треба спочатку самій розібратися - “хто ви і що ви робите”.

Крім того, Кравчук вважає, що областям України необхідно ухвалити концепцію воєнного стану. “Я переконаний, що нам потрібно якомога швидше прийняти концепцію воєнного стану в областях, тоді ми будемо знати, хто наш ворог - не тільки зовнішній, а і внутрішній”, - сказав Кравчук.

Читайте такожУкраїна не повинна думати про відновлення ядерного статусу - Кравчук

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Україна 15 квітня розпочала антитерористичну операцію на сході України.

У результаті таких дій, за даними ООН, станом на 13 грудня 2014 року кількість загиблих на сході України в результаті бойових дій зросла до 4 тис. 634 осіб, було поранено 10 тис. 243 особи.

Крім того, 1,1 млн. осіб були змушені покинути свої домівки. З них 542 080 стали внутрішньо переміщеними особами, 567 956 - біженцями в сусідніх країнах, з яких 465 721 виїхали до Росії.

За даними ООН, у зоні, охопленій конфліктом, проживає близько 5,2 млн. осіб.