На сході України загинули понад 4,6 тис. осіб - ООН

Такі дані наводить Управління з координації гуманітарних питань ООН у своїй заяві, оприлюдненій 13 грудня, передає радіо «Свобода».

При цьому менш як за місяць на Донбасі загинули понад 300 осіб.

Крім того, 10 тис. 243 осіб було поранено за період від квітня по сьогодні.

Також 1,1 млн людей стали переселенцями, з них 542 080 – внутрішньо переміщеними особами, 567 956 – біженцями в сусідніх країнах, з яких 465 721виїхали до Росії.

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За даними ООН, у зоні, охопленій конфліктом, проживає близько 5,2 млн людей.

У своєму попередньому звіті, датованому 20 листопадом, ця гуманітарна агенція ООН вказувала, що на сході України загинули 4 тис. 317 осіб.