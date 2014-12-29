Президент підписав закон про скасування позаблоковості

Під час прес-конференції у Києві Президент України Петро Порошенко підписав Закон про скасування позаблоковості країни.

Читайте такожСкасування позаблокового статусу є "вибором на користь свободи і безпеки" – КлімкінТакож відповідаючи в цей час на питання про референдум щодо членства України в НАТО Порошенко зазначив, що планує реформувати країну, щоб вона відповідала стандартам НАТО и ЄС.

"І коли Україна буде відповідати стандартам, я думаю, це буде зроблено протягом 5-6 років в рамках стратегії 2020, тоді народ України визначиться, чи вступати країні у НАТО", - підкреслив він.