Ющенко має інформацію про підкуп депутатів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обурений, що останні рішення Верховної Ради приймалися під тиском і з підкупом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

«Президента обурює, що останні рішення, прийняті в парламенті, приймалися під тиском, з підкупом і переманюванням народних депутатів», - сказав він.

За його словами, Президент звертається до всіх політичних сил парламенті відмовитись від таких методів, «бо це шлях до девальвації демократії та продовження великої політики корупції в парламенті».

На прохання уточнити, на основі яких фактів він робить заяви про підкуп, І.ВАСЮНИК відповів: «Є багато інформації. Ця інформація або повинна бути перевірена, або передана в судові інстанції».

Також він зазначив, що «про це» багато разів писала преса – зокрема, «що у форматі різних коаліцій, як першої, так і другої, ходили не підтверджені, але вагомі чутки».

І.ВАСЮНИК ще раз наголосив, що така практика несе практичну загрозу демократії.

На репліку, що його заява про підкуп прозвучала досить категорично, І.ВАСЮНИК відповів: «Я сказав як застереження».

І.ВАСЮНИК також підкреслив, що, на думку Президента, «вчорашні події у Верховній Раді продемонстрували, що та вистава, яка розігрується в парламенті, суперечить принципам європейського парламентаризму та чинному українському законодавству».

Він підкреслив, що це особливо важливо, коли в Україні діють зміни до Конституції.