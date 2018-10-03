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Нардеп-"радикал" потрапив до лікарні

12:53, 03 жовтня 2018
Політика
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Мосійчук скаржиться на стан здоров&#039;я / фото УНІАН

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Про це нардеп-"радикал" написав на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні лікарі виявили в мене внутрішню кровотечу в шлунку, кажуть, відкрилися дві виразки... Наразі в лікарні. Крапельниці, ін’єкції та пігулки...", - йдеться у його повідомленні.

Раніше народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що у Києві діє диверсійна група, метою якої є його ліквідація. За словами політика, він володіє "достовірною інформацією" з Москви про підготовку чергового замаху на нього. 

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Теги: #лікарня#Мосійчук