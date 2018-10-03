Нардеп-"радикал" потрапив до лікарні

За словами депутата, у нього виявили внутрішню кровотечу в шлунку.

Народний депутат від Радикальної партії опинився в лікарні. За його словами, у нього виявлили внутрішню кровотечу у шлунку.

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Про це нардеп-"радикал" написав на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні лікарі виявили в мене внутрішню кровотечу в шлунку, кажуть, відкрилися дві виразки... Наразі в лікарні. Крапельниці, ін’єкції та пігулки...", - йдеться у його повідомленні.

Раніше народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що у Києві діє диверсійна група, метою якої є його ліквідація. За словами політика, він володіє "достовірною інформацією" з Москви про підготовку чергового замаху на нього.