МЗС оголосив консула Угорщини у Берегове персоною нон грата

Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

Консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це було поінформовано сьогодні посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеню.

Йому було вручено ноту з інформацією про те, що, відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, консул консульства Угорщини в місті Берегове має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У МЗС розраховують, що угорська сторона надалі утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків стосовно України, а її посадові особи – від порушень українського законодавства.

Також у МЗС зауважили, що розглядають громадян України угорського походження як єднальний фактор у відносинах між двома державами, і закликають до цього ж угорських партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі України. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів українцям.

У свою чергу його угорський колега Петер Сійярто пригрозив вдатися до нових заходів для перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

3 жовтня Клімкін повідомив, що МЗС 4 жовтня передасть Угорщини ноту, що угорський консул у Береговому повинен залишити територію України.

На це Сійярто заявив, що Угорщина готова негайно дзеркально відповісти, якщо в Україні ухвалять рішення про висилку консула в Береговому. Глава МЗС Угорщини стверджує, що угорський консул у Береговому "нічого поганого не зробив". "Це (роздача угорських паспортів) не є порушенням ні угорського законодавства, ні українського, ні міжнародного законодавства", - заявив Сійярто.

"У мене немає причини відкликати консула з Берегового. Якщо Міністерство (закордонних справ) України прийме рішення або хтось в Києві прийме рішення про те, що нашого консула потрібно видворити, тоді я відразу ж, невідкладно видворю з Угорщини консула України, відразу", - підкреслив Сійярто.