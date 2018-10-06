Парубій: питанням номер один наступного тижня буде держбюджет-2019

Верховна Рада повинна ухвалити проект держбюджету на 2019 рік в першому читанні до 20 жовтня.

Ключовим питанням наступного пленарного тижня у Верховній Раді буде затвердження в першому читанні проекта державного бюджету України на 2019 рік.

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Про це журналістам під час візиту до Грузії сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій, інформує прес-служба парламенту.

«Питанням номер один наступного тижня буде бюджет. Згідно з регламентом, ми повинні ухвалити у першому читанні бюджет на 2019 рік до 20 жовтня», - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, що базується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%. Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, видатки - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.

21 вересня відбулося представлення проекту держбюджету на 2019 рік у парламенті, після чого його було взято до розгляду.