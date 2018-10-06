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Парубій зробив прогноз щодо розгляду законопроекту про державну мову в другому читанні

17:26, 06 жовтня 2018
Політика
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Рада ухвалила в першому читанні проект закону про мову \ фото УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба парламенту з посиланням на слова Парубія. Відповідаючи на запитання журналістів, Парубій повідомив, що деякі спірні моменти, зокрема, щодо створення інституції мовних інспекторів, були вилучені ще у першому читанні. «Лишається мовна комісія, і лишається омбудсмен – уповноважений з питань мови в Україні. Тобто вразливі моменти, які могли бути підставою для дискусій і двоякого трактування, - вилучені з закону вже в першому читанні», - сказав Парубій.

За словами Парубія, норми законопроекту вже в першому читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо.

Також він висловив переконання, що поправки, які буде внесено до другого читання, матимуть технічний характер.

«Я сподіваюсь, що хоча дискусія до другого читання буде гострою, емоційною - бо питання мови в Україні весь час викликало емоції, думаю, вона буде конструктивною, і ми так само конструктивно зможемо знайти консенсус в залі і ухвалити цей закон в другому читанні», - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д).

Народні депутати спочатку не могли ухвалити жодного рішення, оскільки фракція «БПП» наполягала на ухваленні у першому читанні двох законопроектів - №№ 5556 і 5670-д, тоді як фракція «Народний фронт» та ряд інших фракцій вимагали ухвалення лише законопроекту № 5670-д.

В результаті під час голосувань у сесійній залі набиралася приблизно однакова кількість голосів депутатів - дещо більше 200 щодо обох пропозицій, але жодна з них не мала підтримки у 226 голосів.

Після тривалих суперечок і звинувачень на трибуну парламенту вийшов народний депутат Ігор Гринів (фракція «БПП») і заявив, що деякі політичні сили намагаються «штовхнути Україну у прірву». Він наголосив, що його фракція не дозволить цього зробити і готова голосувати за законопроект № 5670-д у першому читанні, але за умови, що до другого читання в ньому буде врахована низка норм, передбачених законопроектом № 5556.

Автором законопроекту № 5556 є народний депутат із фракції «БПП» Ярослав Лисюк. Як заявив голова Комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький, цим законопроектом фактично легалізуються регіональні мови, оскільки він передбачає, що на територіях компактного проживання меншин може бути дві мови.

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Теги: #законопроект#мова#Андрій Парубій