Лідер "донських казаків" проголосив Путіна імператором

Таку заяву в інтерв'ю антрацитівському телебаченню зробив ватажок "казаків" Микола Козіцин, повідомляє Informator.

Також він сказав, що не збирався створювати на Донбасі "казацькі республіки". "Ми не збиралися проголошувати "Донську республіку", це утопія.

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Ми говоримо, що ми в складі Російської імперії і сьогодні ми вважаємо Путіна імператором своїм", - сказав Козіцин.