Клімкін: позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям

В суботу очільник МЗС України відвідає засідання «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний , що нинішня позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра відвідаю Ужгород. «Товариство угорської культури Закарпаття» запросило мене на своє засідання...Особливо ж для мене важливо буде поговорити з тими українськими угорцями, чиї інтереси безпосередньо зачіпають нинішня напруженість між Будапештом і Києвом», - написав міністр.

Клімкін зазначив, що жодних «випадів» проти угорської громади у нього немає.

«Так, я дискутую з офіційним Будапештом з питань викладання державної мови, я рішуче засудив практику масової роздачі угорського громадянства (причому таємної, що мене особливо дратує), але жодних випадів проти угорської громади у мене не може бути ні на практиці, ні в теорії! Навпаки, я завжди стверджував, що немає жодних підстав звинувачувати угорців з подвійним громадянством у зраді чи сепаратизмі», - наголосив очільник МЗС.

Він висловив переконання, що нинішня позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям.

«Я абсолютно переконаний, що нинішня позиція Будапешта щодо мови справді шкодить українським угорцям. От, наприклад, які перспективи чекають хлопців і дівчат з Берегова, якщо по закінченню школи вони двох речень не зможуть зв’язати державною мовою?» - підкреслив Клімкін.

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За словами міністра, ситуацію з подвійним громадянством він закликає розв’язати таким чином, щоб не зашкодити людям, які вже мають два паспорти.

«Зрештою, я був першим, хто запропонував розпочати дискусію про те, як вирішити проблему, ба навіть розглянути можливість розсудливого і збалансованого застосування подвійного громадянства. Але мої критики цього чомусь не помічають», - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Після ситуації з таємною роздачею українцям угорських паспортів Клімкін заявив, Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата з вимогою залишити територію України.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.