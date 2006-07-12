Україна розстроїла російських лібералів, заявила член Наукової ради Московського центру Карнегі Лілія Шевцова. В інтерв’ю газеті “День” (за 12 липня 2006 року) вона, зокрема, зазначила, що в Росії розвал помаранчевої коаліції сприймається уїдливо, а серед деяких спостерігачів - навіть із захопленням.

Ліберальна меншість у Росії “стежить за останніми подіями в Україні не тільки з цікавістю, а й з деяким побоюванням, деяким песимізмом і навіть деяким розстройством”, зазначила Л.Шевцова. Проте, за її словами, серед її знайомих немає нікого, хто б вітав факт повернення уряду під керівництвом Віктора Януковича.

Л.Шевцова вважає, що якщо Янукович справді стане прем’єром, то спочатку “Москва зрадіє, маючи нібито свою по крові людину”. Проте, як вважає Л.Шевцова, "Москва ще зможе переконатися у жорсткій лінії цього політика та його непоступливості". На її думку, хто б не був у парламенті, він усе одно буде “постпомаранчевим”. “Нова влада, - сказала вона, - намагатиметься балансувати й реалізувати помірний курс між Заходом і Росією. Янукович буде змушений діяти в постпомаранчевому кліматі. Відтак - іти і на Захід, і дружити з Росією.”

За словами Л.Шевцової, деякі російські спостерігачі намагаються "подати Україну як розколоту державу, яка ледве утримується від розпаду". "Цього не відбувається в Україні", - переконана вона.

Л.Шевцова вважає, що а разі вступу України в НАТО між Росією та Україною будуть нормальні відносини, "незважаючи на якесь надування щок на перших порах".