СТБ заявляє про напад депутатів Партії регіонів на знімальну групу

Телеканал СТБ заявляє про напад депутатів Партії регіонів на журналіста програми «ВІКНА - новини» Маргарити СИТНИК і оператора Володимира НОВОСАДА сьогодні біля Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві СТБ.

За словами авторів заяви, “помітивши знімальну групу СТБ, депутати, з-поміж яких перебував член Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, звернулися з вимогою віддати їм касету. Після відмови проти журналістів застосували фізичну силу: в оператора В.НОВОСАДА силоміць вирвали камеру, завдали йому фізичних ушкоджень, а журналістку М.СИТНИК відтягли в бік”.

Співробітники міліції, до яких зверталась творча група за допомогою, бездіяли й воліли не втручатися в ці події, повідомили на СТБ.

Телеканал СТБ звернувся до Партії регіонів з вимогою провести внутрішнє розслідування інциденту за участю члена їхньої парламентської фракції О.КАЛАШНИКОВА та інших. “Ми готові надати всі необхідні дані й свідчення для об’єктивного відтворення події. Вважаємо, що поведінка пана КАЛАШНИКОВА кидає тінь на одну з провідних політичних сил України, якій довіряє значна частина української спільноти”, йдеться в заяві.

Член Партії регіонів, народний депутат Анна ГЕРМАН заявила співробітникам прес-служби СТБ, що слідство довкола інциденту 12 липня проведуть в обов’язковому порядку і воно стане предметом розгляду політради партії. “Якщо факт тиску на пресу під час виконання нею професійного обов’язку доведуть, це спричинить організаційні висновки, не зважаючи на посади які обіймають учасники інциденту”, - підкреслила Г.ГЕРМАН. Вона також повідомила каналу СТБ, що заява О.КАЛАШНИКОВА, що його нібито спровокували журналісти, не є офіційною позицією Партії регіонів, а виключно особистою точкою зору О.КАЛАШНИКОВА.

Телеканал СТБ також звертається до українських політичних сил з проханням не політизувати цю ситуацію і не намагатися заробляти на ній іміджеві бали.

Як повідомляв УНІАН, 11-12 липня прихильники Партії регіонів встановили наметове містечко в Маріїнському парку навпроти ВР на підтримку Антикризової коаліції.