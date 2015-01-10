Комісія затвердила умови конкурсу на посаду голови антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, питання про прийняття відповідного проекту оголосив сьогодні під час другого засідання голова комісії Рефат Чубаров.

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"Проект оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро з усіма нами погодженими змінами і доповненнями, хто за це рішення?", - запропонував Рефат Чубаров.

В результаті, 7 членів комісії висловилися "за", 2 "утрималися".

При цьому члени комісії погодили, що узгоджений під час сьогоднішнього засідання текст відправлять в адміністрацію президента для перевірки коректорами, після чого його розішлють всім членам комісії по електронній пошті.

Рефат Чубаров також зазначив, що після остаточного ознайомлення та погодження членами комісії, голова та секретар комісії завірять проект власними підписами.

Крім того, як повідомляє радіо "Свобода", за словами секретаря конкурсної комісії з обрання керівника антикорупційного бюро Євгена Захарова, "від кандидатів достатньо лише заяви, автобіографії, зокрема, членство в політичних партіях, а також право на майно, доходи, витрати".

Він зазначив, що директор бюро буде обиратися на 5 років, його вік не повинен перевищувати 65 років. Конкурсант повинен мати вищу юридичну освіту. Спеціальна перевірка буде проводитися на останньому етапі перед призначенням.

Сьогоднішнє засідання комісії тривало майже 8 годин.