Комісія з обрання кандидатів на посаду голови антикорупційного бюро розглядає вікове обмеження

Про це сьогодні під час другого засідання комісії сказав секретар комісії Євген Захаров.

Читайте такожІноземцям дозволили претендувати на посаду голови антикорупційного бюро

Члени комісії обговорювали питання щодо обмежень, які можливо ввести для осіб, зацікавлених в участі в конкурсі. "Було доповнення зараз додати до цих обмежень ще вимогу до віку кандидатів, який не може перевищувати 65 років", - сказав Євген Захаров.

Він повідомив, що "прямої такої вимоги в законі немає, але є інша догма, згідно з якою, директора, який досяг віку 65 років, необхідно звільнити".

За його словами, з цього випливає ідея, що на посаду директора бюро повинні розглядатися тільки кандидати, вік яких менше 65 років.

Під час обговорення також прозвучала пропозиція, що кандидати повинні досягти певного віку для участі в конкурсі, і для прикладу був названий вік до 45 років.