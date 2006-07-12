Тимошенко вважає зрадою переговори ”Нашої України” з антикризовою коаліцією

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає зрадою те, що "Наша Україна" "сіла за стіл переговорів з комуністами, соціалістами - які зрадили, - з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і його мафією, яку за руки під час помаранчевої революції витягали з кабінетів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила в ефірі телеканалу “1+1”.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що у Президента України є конституційне, юридичне право оголосити нові вибори. "Боятися їх не потрібно", - сказала вона, нагадавши, що “президентські вибори відбуваються в два тури, і у всіх демократичних країнах. Якщо необхідно отримати додаткову підтримку народу, вони проводять дострокові вибори”. “І сьогодні коли комуністи, соціалісти і "Наша Україна" ведуть переговори з Партією регіонів, то зрозуміло, що у народу ще раз необхідно запитати, чи дають вони на це мандат, чи дають вони на це право і можливості. Я вважаю, коли це вже не парламент а корупційна яма необхідно оголосити дострокові вибори і тоді народ буде бачити не гасла політиків, з якими вони йшли на вибори, а їх справжнє обличчя", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для розпуску парламенту є декілька правових підстав, і вони підтверджені правовою експертизою, яку БЮТ готовий надати Президенту - це офіційна правова експертиза. Зокрема, за її словами, вже пройшло більше 30 днів, відведених Конституцією на формування коаліції., А дієвої коаліції досі немає і це, за її словами, підтвердять судові рішення по поданим позовам тощо.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що за Конституцією Президент має право розглядати кандидатуру прем’єр-міністра 15 днів. “Я не хочу зараз вдаватися у правові деталі, я просто хочу сказати, що правова експертиза існує, але потрібно, щоб існувала воля і любов до своєї країни”, - зазначила при цьому вона, додавши: “Сьогодні, враховуючи справжні наміри тих політичних сил, які зараз обвінчалися разом, ми вже не помаранчеве надбання втрачаємо – ми втрачаємо надбання 1991 року, коли наші інші друзі-політики проголошували незалежність України”.

“Надія є – це воля Президента, дострокові вибори, абсолютно повторні мандати для політичних сил і формування уряду, який був з самого початку підтриманий народом, а не той, який створений на базі корупції”, - заявила лідер БЮТ.

На запитання: Чи піде БЮТ з “Нашою Україно” на нові вибори разом, і чи буде вона наполягати на своєму лідерстві в цьому блоці, якщо все ж таки “Наша Україна” “не обвінчається” з Партією регіонів?, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що лідерів на дострокових парламентських виборах визначить народ. “Не потрібно лідерів штучно ліпити, якщо їх там немає. Дострокові вибори – всі політичні сили ідуть, і вже абсолютно чітко зрозуміло, за кого народ і як буде голосувати”, - зазначила лідер БЮТ.