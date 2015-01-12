ООН: Число жертв конфлікту на Донбасі перевищило 4800 чоловік

Про це повідомляється в опублікованому в неділю звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

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"З середини квітня по 6 січня 2015 року на сході України були вбиті щонайменше 4808 осіб (включаючи 298 на борту малайзійського Boeing) і 10468 отримали поранення", - говориться в доповіді, пише ТАСС.

В ООН відзначають, що число вимушених переселенців перевищила 1 млн осіб: 634 тис. стали внутрішньо переміщеними особами і ще 594 тис утекли в сусідні країни, головним чином, в Росію. У доповіді УКГП також зазначається, що у зоні бойових дій продовжують залишатися близько 5,2 млн осіб, при цьому 1,4 млн "перебувають у вкрай вразливому становищі і потребують гуманітарної допомоги".