ОБСЄ: 80% випадків порушення припинення вогню зафіксовано в районі Донецького аеропорту

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ, опублікованому 9 січня.

8 січня під час чергової зустрічі у спільному центрі з контролю та координації щодо дотримання режиму припинення вогню у Дебальцевому (55 км на північний схід від Донецька) представник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін і представик Збройних сил Росії, генерал-майор Олександр Вязніков повідомили, що ситуація з безпекою, особливо у підконтрольних бойовикам з ”ДНР” районах значно погіршилася в останні 24 години.

”Вони повідомили, що в попередні 24 години станом на 8.00 8 січня було зафіксовано 66 порушень режиму припинення вогню”, - сказано в повідомленні.

37 порушень було зафіксовано на підконтрольній терористам території ”ДНР/ЛНР” та 29 - на підконтрольній українській владі території.

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”80% випадків зафіксовано в Донецькому аеропорту або навколо нього. Решта порушень була в підконтрольному українській владі Дебальцевому або на територіях, які знаходяться під контролем ”ЛНР”, - наголошується в повідомленні.

Розмазнін заявив, що про наступні кроки з виконання Мінських домовленостей по дотриманню режиму припинення вогню має бути домовлено 15 січня в Астані (Казахстан).

”Український генерал-майор також повідомив, що готовий до започаткування спільних патрулів у рамках спільного центру з конролю та координації, як тільки це буде узгоджено на політичному рівні”, - повідомляє ОБСЄ.

За словами Розмазніна, представники влади України та представники ”ЛНР” обговорюють питання відведення важкого озброєння.

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Місія ОБСЄ відзначає, що представник «ЛНР» у спільному центрі з контролю та координації заявив, що «лідери ЛНР» готові продовжувати працювати з другою фазою імплементації Мінського меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОБСЄ заявляли, що в Різдвяну ніч тривало порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Було зафіксовано 42 порушення.

22 грудня 2014 року секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що патрулювання української території може здійснюватись винятково громадянами України