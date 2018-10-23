Глави МЗС України і Польщі обговорили гостре питання про відновлення пошуків останків загиблих польських воїнів

Клімкін заявляє, що питаннями спільного історичного минулого України та Польщі мають займатися історики, а не політики, які відповідають за питання сьогодення і майбутнього.

Міністри закордонних справ України та Польщі Павло Клімкін і Яцек Чапутович обговорили кроки щодо поновлення пам'ятників та проведення пошукових робіт останків загиблих в минулих війнах на території обох країн.

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Про це глава МЗС України сказав у Варшаві на спільній з Чапутовичем прес-конференції, що транслювалася у Facebook Посольством України у Польщі.

Клімкін заявив, що не можна оминати складні питання у спільній українсько-польській історії.

"Маємо дивитися на них з відкритим серцем, щиро, і звичайно так, щоб розуміти, що ми можемо зробити, - оскільки емоційний контекст цього розуміння в питанні історії - він не допомагає нам рухатись вперед. Тому ми сьогодні говорили про те, яким чином ми можемо йти далі в тому сенсі, щоб поновити пам'ятники, які є у Польщі, які безумовно є юридично закріплені, і ми маємо це зробити. Це також обов'язок наших польських друзів і колег. І так само йти вперед з пошуковими роботами, оскільки це важливо для кожного (проведення спільних ексгумаційно-пошукових робіт останків загиблих поляків і українців на територіях обох країн - УНІАН)", - заявив Клімкін.

"Ми як політики маємо займатися питаннями сьогодення і питаннями майбутнього, і за це з нас всі мають питати, але наші історики саме спільно мають займатися питаннями минулого. І будь що вони знайдуть, ми маємо визнати ці факти чесно, з відкритим серцем. Я готовий чи сам, чи разом з нашими польськими друзями віддати шану всім, як українцям, так і полякам, які трагічно загинули в тій історії, оскільки це наш християнський обов'язок", - підкреслив дипломат.

"Тому ми домовились про те, яким чином ми можемо рухатися вперед. Зараз ще додатково над цим попрацюємо і я дуже сподіваюсь, що можемо йти далі", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого віце-прем'єр-міністр, представник України в спільній українсько-польській комісії з історичних питань Павло Розенко повідомив, що Україна просить Польщу відновити зруйновані українські пам'ятники в цій країні, наслідувавши приклад української сторони, яка розслідує будь-які акти вандалізму щодо польських пам'ятників в Україні, та відновлює їх.

Також Розенко заявив, що відновлення співпраці України та Польщі у питанні спільних робіт з пошуку останків загиблих співвітчизників обох країн залежить від рішень Варшави, в тому числі в контексті зміни закону про Інститут національної пам'яті, яким передбачено заборону ідеології українських націоналістів.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2017 року у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений". Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що монумент демонтували законно. Разом з тим в МЗС України назвали провокацією руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі.