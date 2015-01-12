ГПУ перевірить причетність Єфремова та Королевської до фінансування терористів

Генеральний прокурор України Віталій Ярема доручив провести досудове розслідування можливої причетності народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської та колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на сході України.

Про це повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов у Facebook.

Він нагадав, що уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко направила запит у Генпрокуратуру з проханням перевірити причетність Королевської та Єфремова до фінансування бойовиків на сході України.

Читайте такожГеращенко просить ГПУ перевірити, чи має Королевська відношення до бойовиків

«У зв'язку зі значним суспільним резонансом та необхідністю оперативного реагування на прояви сепаратизму мною було подано відповідний рапорт генеральному прокурору України», - повідомив Карпунцов.

За його словами, 6 січня Ярема «зобов'язав першого заступника зареєструвати повідомлення у ЄРДР та провести досудове розслідування щодо можливої причетності Єфремова, Королевської та інших до сепаратистської діяльності та фінансування незаконних збройних формувань».

Карпунцов зауважив, що питання взято на особистий контроль генпрокурора.