Ярема вважає свого заступника чесною людиною, а звинувачення в корупції - тиском

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав на засіданні парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За словами Яреми, у його заступника Бачуна немає розкішних кватир та великих земельних ділянок. Таку інформацію він вважає неправдивою та такою, що чинить тиск на його заступника.

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Відповідаючи на запитання членів комітету про те, у який спосіб у декларації про доходи Бачуна за 2013 рік з`явилося майже 6 млн грн, задекларованих як призи та подарунки, Ярема сказав: «Ви пам’ятаєте, як у 2009-2010 роках були гоніння на Бачуна з боку влади Януковича і безпосередньо Портнова. Сьогодні такі акції продовжуються. Щоденно проходять акції біля генпрокуратури. Хочу наголосити, що Бачун має одну квартиру, немає ніяких гектарів землі, особистих будинків, а за гроші не готовий сказати, не знаю. Бо він тоді (2013 рік – УНІАН) не працював у прокуратурі».