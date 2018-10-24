НАТО займається проблемою поведінки РФ в Азовському морі – генсек Столтенберг

Керівник НАТО нагадав, що провів у натовській штаб-квартирі консультації щодо ситуації в Азовському морі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Дестабілізуюча поведінка Росії в Азовському морі є причиною тривоги для країн союзу НАТО, який тримає цю проблему в своєму полі зору.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає Радіо Свобода.

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«Дії Росії в Азовському морі – це частина її моделі поведінки, яку ми бачимо протягом тривалого часу, починаючи з незаконної анексії Криму, нового мосту та, звичайно, її дестабілізуючої активності на Донбасі. Україна має мати вільні морські канали сполучення, що, звичайно, важливо й для кораблів країн НАТО, які мають торговельні відносини з Україною. Це проблема, якою ми займаємося», – заявляє Столтенберг.

Керівник НАТО нагадав, що провів у натовській штаб-квартирі консультації щодо ситуації в Азовському морі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Я підтвердив нашу підтримку суверенності й територіальній цілісності України й, зокрема, важливість вільного руху в Азовському морі. Ми наголошуємо, що Росія повинна поважати свої міжнародні зобов’язання, включно зі свободою судноплавства в Азові», – каже голова Північноатлантичного союзу.

Як зазначає видання, проблема штучного блокування судноплавства й мілітаризації Росією Азовського моря цього тижня перебуває у центрі уваги Європарламенту, який 25 жовтня має намір ухвалити відповідну резолюцію.