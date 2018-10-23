Мілітаризація на Азові може призвести до дестабілізації в Чорному морі - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні наголошує, що в ЄС стурбовані ситуацією в Азовському морі, бо мілітаризація у ньому може призвести до дестабілізації в Чорному морі.

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Про це вона заявила під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі.

"Спорудження Керченського мосту між Кримським півостровом і Російською Федерацією відбулося без дозволу України, і це стало ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосила Високий представник ЄС.

"Більше того, міст обмежує проходженню суден до українських портів в Азовському морі. Шість місяців тому Росія розпочала застосовувати новий режим перевірок вантажних суден, що йдуть з українських портів в Азовському морі, або які направлялися до них. Ці перевірки призвели до тривалих затримок, які різко збільшились впродовж останніх місяців. Це має безпосередні наслідки на транспортні витрати не тільки для українських експортерів, але також для суден, які ходять під прапорами країн-членів Європейського Союзу", - зазначила Могеріні.

"До теперішнього часу більше ніж 200 суден під українським та міжнародними прапорами потрапили під ці перевірки з боку Росії, які у деяких випадках тривали кілька днів. Ще більш тривожним є те, що більш жорсткіший контроль морського руху відбувається паралельно з мілітаризацією Азовського моря", - додала вона.

За словами Могеріні, Росія нещодавно розпочала відправляти військові судна у регіон у великій кількості, і Україна частково відреагувала збільшенням свої військової присутності.

У цьому зв'язку вона нагадала, що Азовське море раніше було майже повністю демілітаризованим, а між Україною і Росією була угода про співробітництво в Азовському морі і Керченській протоці.

"Ця угода передбачає, що суперечки між сторонами мають регулюватися за допомогою консультацій і переговорів", - зазначила вона.

Могеріні підкреслила, що в ЄС схвалюють, що Україна намагається добитися справедливості у міжнародних судах, і зокрема, у позові України проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

"Коли міжнародне право порушене, коли суверенітет і територіальна цілісність України порушені, Європейський Союз підтримує український народ. Ми одразу же засудили спорудження Керченського мосту без дозволу України. У липні Рада ЄС додала до списку обмежувальних заходів через дії, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, шестеро юридичних осіб, пов'язаних з побудовою мосту,", - наголосила вона.

Високий представник ЄС також вона заявила, що мілітаризація у Азовському морі не відповідає жодним інтересам.

«Це може лише дестабілізувати крихку ситуацію з безпекою в усьому регіоні Чорного моря», - вважає вона.

«І дозвольте мені нам усім нагадати, що Чорне море - європейське море. І ми не хочемо стати свідками ще одного нарощування військової потужності у нашому прилеглому регіоні. Тому ми продовжуватимемо наполягати на дотриманні міжнародного права і конвенцій, і також підтримувати України у цих викликах та обставинах», - підсумувала Могеріні.