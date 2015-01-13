Адвокат: Савченко після 31 дня голодування "виглядає не дуже"
11:14, 13 січня 2015Політика
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Сьогодні, 13 січня, адвокат української льотчиці,народного депутата України Надії Савченко Микола Полозов заявив, що його підзахисна голодує вже рівно місяць.
REUTERS
"Рівно місяць, з 13.12.14, тримає голодування народний депутат Верховної Ради України, делегат ПАРЄ Надія Савченко", - написав він у своєму мікроблозі.
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Другий адвокат Савченко Марк Фейгін розповів про її самопочуття, пише ТСН.
"Вийшов від Надії Савченко. Ну, 32 день голодування. Прямо скажемо, виглядає вона не дуже", - додав він.
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