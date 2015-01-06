США вимагають від Росії звільнити Савченко

Про це Псакі повідомила сьогодні на брифінгу, передає ТСН.

За її словами, її відомство неодноразово висловлювало вимогу щодо звільнення всіх українських військовополонених і заручників.

Псакі вітає обмін полоненими, який відбувся у грудні, однак речниця Держдепу наголосила, що російські бойовики продовжують утримувати сотні людей, які мають бути звільнені.

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"Ми вкотре засуджуємо той факт, що Росія продовжує утримувати українських заручників, у тому числі депутата українського парламенту, військову льотчицю Надію Савченко і режисера Олега Сенцова. Ми знаємо, що Надія Савченко продовжує голодування на знак протесту проти свого ув'язнення, і в даний момент має проблеми зі здоров'ям. Ми закликаємо до її негайно звільнення, а також звільнення всіх інших заручників, яких тримають в Росії", - заявила Псакі.