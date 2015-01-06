США вимагають від Росії звільнити Савченко
Речник Держдепу США Джейн Псакі занепокоєна станом здоров'я військовополоненої льотчиці Надії Савченко.
Про це Псакі повідомила сьогодні на брифінгу, передає ТСН.
За її словами, її відомство неодноразово висловлювало вимогу щодо звільнення всіх українських військовополонених і заручників.
Псакі вітає обмін полоненими, який відбувся у грудні, однак речниця Держдепу наголосила, що російські бойовики продовжують утримувати сотні людей, які мають бути звільнені.
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"Ми вкотре засуджуємо той факт, що Росія продовжує утримувати українських заручників, у тому числі депутата українського парламенту, військову льотчицю Надію Савченко і режисера Олега Сенцова. Ми знаємо, що Надія Савченко продовжує голодування на знак протесту проти свого ув'язнення, і в даний момент має проблеми зі здоров'ям. Ми закликаємо до її негайно звільнення, а також звільнення всіх інших заручників, яких тримають в Росії", - заявила Псакі.