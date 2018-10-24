Кабмін погодив звільнення голів чотирьох ОДА

Уряд погодив проекти указів президента про звільнення голів Луганської, Київської, Чернівецької та Черкаської облдержадміністрацій.

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 24 жовтня, погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Сьогодні Кабмін погодив звільнення чотирьох губернаторів", - сказав він.

Читайте такожПорошенко звільнив голову РДА на Закарпатті, який п'є яним скоїв смертельну аварію

За словами Жданова, уряд погодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, голови Київської ОДА Олександра Горгану, голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука, а також голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

Крім того, Кабмін погодив призначення на посаду голови Київської облдержадміністрації Олександра Терещука, який наразі працює першим заступником голови одеської ОДА, а до цього очолював столичне відділення міліції.

Також уряд схвалив проект указу про призначення Олександра Вельбівця головою Черкаської ОДА. Зараз він займає посаду голови Черкаської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня президент Петро Порошенко звільнив Валерія Куліча з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.