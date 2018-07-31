Порошенко звільнив голову Чернігівської ОДА

Валерій Куліч обіймав цю посаду з 31 березня 2015 року.

Президент Петро Порошенко звільнив Валерія Куліча з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі президента №218/2018 від 30 липня, який опублікований на сайті глави держави.

В документі зазначається, що Куліча звільнили за поданою ним заявою.

Довідка УНІАН. Валерій Куліч народився 28 серпня 1973 р. у с. Жовтневе Коропського району Чернігівської області.

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Навчався у Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі. Потім закінчив Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері".

Працював у кількох страхових компаніях. 3 2002 року по 2014 рік – генеральний директор ТОВ "Форсаж". У 2012-2014 роках – депутат Чернігівської обласної ради. У 2014 році був обраний народним депутатом України у 205-му окрузі.

Куліч був обраний народним депутатом України від БПП за 205-м виборчим округом на Чернігівщині, але склав мандат у зв'язку з призначенням головою Чернігівської ОДА 31 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року заступник голови Чернігівської ОДА Леонід Сахневич подав у відставку після зауваження Гройсмана.