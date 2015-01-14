БПП і «Народний фронт» закликають провести в Україні Марш миру

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту народний депутат від фракції БПП Дмитро Лубинець підкреслив, що до маршу мають «приєднатися всі депутати Верховної Ради, всі політичні діячі».

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Він підкреслив, що таким чином суспільство має продемонструвати негативне ставлення українців «до тероризму, до Російської Федерації».

«Всі ми знаємо, що йде війна», - підкреслив Лубинець.

Він також закликав українців у всьому світі у день проведення Маршу миру «організувати пікетування посольств Російської Федерації з вимогою зупинити і припинити фінансування терористів».

Лубинець підкреслив, що має місце особлива увага терористів до Волновахи, і вчорашній теракт був «помстою».

«Волноваха ніколи не знімала українські прапори, ніколи там не було ідей про сепаратизм», - підкреслив він.

Лубинець не вказав, коли має відбудуться Марш миру.

Водночас лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко сказав, що Марш миру має пройти у неділю, 18 січня.