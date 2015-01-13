Європарламент подумає над розширенням санкцій проти Росії

Про це повідомляє Апостроф.

Незважаючи на те, що остаточний варіант резолюції ще не прийнятий, він, серед іншого, може включати пункт про введення додаткових санкцій ЄС щодо Росії. Про це, зокрема, свідчить проект резолюції, розроблений Європейською народною партією.

Згідно з текстом документа, що Європарламент має намір запропонувати Європейській раді розширити санкції проти Росії на ядерний сектор і міжнародні фінансові операції у разі, якщо РФ зробить подальші дії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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Крім того, «(Європарламент) закликає ЄС підтримувати обмежувальні заходи щодо російських фізичних осіб і сепаратистів, відповідальних за дестабілізацію ситуації в регіоні до тих пір, поки Росія не почне повною мірою поважати і виконувати свої мінські зобов'язання, включаючи повне і беззастережне виведення з території України всіх російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців...»,- йдеться в проекті резолюції.

Слід зазначити, що дебати щодо резолюції ЄП щодо ситуації в Україні відбудуться у середу, 14 січня.