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Росія "потрапила в пастку": експерт пояснив план ЄС щодо Керченського мосту

15:05, 29 жовтня 2018
Політика
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Експерт впевнений, що за міст постійно накладатимуть санкції / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram

Європейський Союз спеціально не протидіяв будівництву Кримського моста. Адже в такому разі їх втручання могло б бути одноразовим і закінчитися разом з припиненням будівництва.

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Про це заявив експерт-міжнародник Руслан Осипенко, передає «Обозреватель». За його словами, тепер же Європа отримала привід для нескінченного введення нових і нових санкцій проти Російської Федерації.

"Його ж не розбиратимуть? Але за нього будуть накладати постійно санкції і обмеження", - пояснив Осипенко.

"Тобто як Росія залізла в Крим - потрапила в пастку. Так само з мостом - побудувала його і знову потрапила в пастку", - підсумував він.

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Теги: #Росія#санкції#Керченський міст