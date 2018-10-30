Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо Донбасу

Засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві і окупаційною владою "виборів" на Донбасі.

Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив в Facebook,що Рада Безпеки ООН у вівторок проведе відкрите засідання щодо питання України. Читайте такожРосія може загострити ситуацію в Чорному морі - командувач ВМС України "Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в окупованих територіях України",- заявив дипломат. Уточнюється, що засідання почнеться о 21:00 за київським часом. Засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві і окупаційною владою "виборів" на Донбасі. Також цього місяця Україна заявила в ООН про безпрецедентну мілітаризацію Криму Росією. Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter