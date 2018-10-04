Волкер закликав Росію скасувати бутафорські вибори на Донбасі

Він наголосив, що тепер настала черга Росії виконувати її зобов'язання за Мінськими угодами.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію скасувати бутафорські вибори на Донбасі у зв'язку з продовженням Верховною Радою чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про це американський дипломат написав у мікроблозі Twitter.

"Вітання Петру Порошенку, Андрію Парубію і Верховній Раді з продовженням особливого статусу. Це важливий крок. Україна виконує свою частину задля миру. Тепер черга Росії. Розчарований тим, що деякі основні політичні діячі не підтримали цей важливий крок. Донбас - це Україна", - заявив Волкер.

Читайте такожБойовики призначили "вибори" у "ЛДНР"

"Україна неодноразово виконувала свою частину з імплементації Мінських угод, тепер Росія повинна виконувати свої зобов'язання - справжнє припинення вогню, виведення іноземних бойовиків та обладнання та незаконних збройних формувань, обмін заручниками...", - заявив спецпредставник США.

"Росія також повинна скасувати бутафорські незаконні вибори в контрольованих нею Донецьку та Луганську – їх проведення повністю суперечить Мінським угодам. Настав час для миру в Україні", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада підтримала президентський законопроект про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", яким продовжила чинність цього закону по 31 грудня 2019 року. За це рішення проголосували 245 народних депутатів із 365, зареєстрованих у сесійній залі.