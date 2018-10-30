Останнє слово Януковича в суді очікується 19 листопада

Головуючий у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем держзради суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев’ятко припинив дебатну промову адвоката Олександра Байдика й оголосив про завершення стадії дебатів.

19 листопада у суді з розгляду справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради очікується виступ обвинуваченого з останнім словом.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як адвокат Януковича Олександр Байдик подав чергове клопотання про поновлення судового слідства, головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко заявив, що припиняє судові дебати, оголошує їх завершеними і попросив учасників процесу визначитися зі стадією реплік, які передують виступу обвинувачуваного з останнім словом.

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“Беручи до уваги, що промова Байдика фактично спрямована на постійне повторення одних і тих же положень, виходить за межі кримінального провадження, суд вважає за необхідне зупинити промову захисника Байдика”, - наголосив суддя.

Своєю чергою прокурор Руслан Кравченко зазначив, що сторона обвинувачення не має необхідності у цій стадії, а відтак стадії реплік на процесі не буде.

Після цього Дев’ятко оголосив про завершення дебатів.

“Враховуючи, що стадія реплік не настала, суд ухвалив оголосити судові дебати закінченими. І суд пропонує обговорити питання щодо надання обвинуваченому останнього слова”, - сказав суддя.

Після цього він, звертаючись до адвокатів Олександра Горошинського та Олександра Байдика, попросив їх визначитися, на яку дату суд може призначити виступ Януковича з останнім словом.

Горошинський почав говорити, що не може цього сказати, оскільки ще не отримав акредитації як адвокат в Мін’юсті Росії.

У відповідь суддя Дев’ятко зазначив, що, виходячи з попередніх заяв Горошинського про те, що він звернеться до російського Мін’юсту з проханням прискорити процедуру акредитації, суд призначає виступ Януковича з останнім словом на 10.00 19 листопада.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.