Адвокат Януковича попросив суд відновити слідство і допитати 13 свідків

В свою чергу, суд відмовив йому у задоволенні цього клопотання.

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді, Олександр Байдик попросив суд поновити судове слідство, щоби допитати 13 свідків.

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Як передає кореспондент УНІАН, Байдик нагадав, що на суді було допитано 43 свідки, а захисники екс-президента просили допитати 144 особи.

Він також додав, що просить суд допитати тих свідків, які не були допитані у суді.

В свою чергу, прокурор Максим Крим заявив, що зазначені адвокатом свідки були допитані на досудовому слідстві, зокрема військові із Криму. Також він додав, що не бачить підстав, щоби допитувати цих людей ще раз, у суді. Головуючий у справі суддя Владислав Девятко уточнив, що було допитано 52 свідки, 15 з них свідки захисту, зокрема колишні високопосадовці та охоронці Януковича і додав, що суд не буде задовільняти це клопотання.

“Суд надає вам роз’яснення. У даному судовому процесі ми допитали 52 свідки, 15 з яких зі сторони захисту. За клопотанням захисту суд дозволив допитати свідків Миколу Азарова, Андрія Клюєва, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, Павла Лєбєдєва. Дані свідки більше 10 разів викликались до суду, однак без поважних причин на допит не прибули. Тому суд закінчив слідство без їх допиту. Суд також зауважує, що ті обставини, якими ви обгрунтовуєте допит свідків, які були допитані у досудовому слідстві, то по тих обставинах було допитано декілька десятків свідків. Тому на даний час суд ухвалює, що немає підстав для поновлення судового слідства”.

Після цього адвокат продовжив читати свою дебатну промову.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Януковича Байдик розпочав виголошення промови в рамках судових дебатів 13 вересня. Інший адвокат екс-президента Олександр Горошинський почав виголошувати дебатну промову 5 жовтня, а завершив 26 жовтня. У промовах адвокати цитують показання майже всіх свідків, які виступили в цій справі, та надають кожному з них свою оцінку.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.