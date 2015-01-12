Зустріч в Астані опинилася під питанням: у Кремлі заявили, що Путін може відмовитися

Кремль поки що не підтверджує участі президента Росії Володимира Путіна у зустрічі в "нормандському форматі" в Астані.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков російським "Ведомостям".

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"У разі, якщо підготовка до зустрічі 15 січня вступить до прикладної стадії, ми зробимо відповідну заяву щодо участі в ній президента Путіна; поки ж триває підготовча робота на експертному рівні, та наші подальші дії залежать від її результатів", - заявив він.

На сайті Кремля повідомляється, що Путін і Меркель підтвердили готовність сприяти мирному врегулюванню, "у тому числі з урахуванням реалізації мінських домовленостей", і вирішили "нарощувати спільні зусилля у нормандському форматі", включаючи консультації по лінії МЗС, які наразі тривають.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Росія, Німеччина та Франція обговорюють можливість проведення в Астані зустрічі в «нормандському форматі».

Зустріч міністрів «нормандському форматі» має відбутися у Берліні сьогодні, 12 січня.

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Нагадаємо, 5 січня Франція та Німеччина поставили під сумнів, що чотиристороння зустріч з врегулювання конфлікту в Україні відбудеться наступногоя тижня в столиці Казахстану. Ці заяви пролунали в той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити зусилля з припинення конфлікту на Донбасі.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня в Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Після цього в адміністрації президента Казахстану підтвердили готовність провести зустріч у «нормандському форматі».