Судова ухвала щодо депутатів-розкольників від БЮТ виявилася фальшивкою

Судова ухвала щодо імперативного мандату депутатів Київської міськради фальшива. На цьому наголошують у Радивилівському районному суді. Рішення, яке демонстрував на сесії заступник київського міського голови Олесь Довгий, судді не приймали. Через скорочений робочий день 7 березня не було судових засідань. Суддя, прізвище та підпис якої стоїть на ухвалі, не розуміє, звідки у ЦВК цей документ.

Людмила Прачук, суддя Радивилівського районного суду: "Я навіть не знаю, що думати. В мене такої заяви не було, я взагалі не знала, про що йде мова. Бачила я вже цю ухвалу, невідомо ким підписану і висунуту якби від мого імені. Я такого не робила. Я в шоці. Я була настільки вчора схвильована, і сьогодні в шоці. Мені дійсно страшно, якщо такі документи хтось може підробляти".

Кілька тижнів тому приходив чоловік із заявою про призупинення рішення з’їзду БЮТ від 2 червня минулого року. Йому відмовили, бо такі справи загальні суди не розглядають. Чому для цього депутати Київради обрали саме Радивилів – голові райсуду невідомо. Ухвала не має жодної юридичної сили. Вона не прошита, не має спеціального номеру та оформлення і головне – без мокрої гербової печатки.

Віталій Кохно, голова Радивилівського районного суду: "Я вважаю, що то – фальшивка, справжня фальшивка. І був дуже здивований, що така особа, як голова ЦВК, колишній голова Конституційного суду вимахує цієї шпаргалкою, підробкою і вказує на те, що це є офіційний документ. Як там явно видно – цей документ сфабрикований".

Наразі правоохоронці проводять експертизу ухвали та печаток. Тим часом голова райсуду Рівненщини готує документи до суду. За наклеп він вимагатиме від високопосадовців компенсацію.

ICTV